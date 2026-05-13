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Marktkap. 201,7 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
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WKN 723610

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ISIN DE0007236101

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Symbol SMAWF

Deutsche Bank AG

Siemens Hold

10:06 Uhr
Siemens Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
273,80 EUR 6,40 EUR 2,39%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des zweiten Geschäftsquartals seien durchwachsen, schrieb Gael de-Bray in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Hold

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
272,70 €		 Abst. Kursziel*:
-6,49%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
273,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,87%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
275,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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