Siemens Aktie
Marktkap. 201,7 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des zweiten Geschäftsquartals seien durchwachsen, schrieb Gael de-Bray in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Hold
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
255,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
272,70 €
|Abst. Kursziel*:
-6,49%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
273,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,87%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
275,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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