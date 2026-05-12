Nordea Bank Abp Registered Aktie

15,54 EUR +0,04 EUR +0,23 %
15,53 EUR +0,01 EUR +0,03 %
Marktkap. 52,39 Mrd. EUR

KGV 11,54 Div. Rendite 5,97%
WKN A2N6F4

ISIN FI4000297767

Symbol NBNKF

Nordea Bank Abp Registered Buy

09:46 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nordischen Banken hätten die Erwartungen im ersten Quartal unter dem Strich übertroffen, schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,44 €		 Abst. Kursziel*:
23,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,30%
Analyst Name:
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,04 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

09:46 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
23.04.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
22.04.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

