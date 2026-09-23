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DocMorris Aktie

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11,38 CHF +0,69 CHF +6,45 %
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Marktkap. 584,46 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
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Symbol ZRSEF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

DocMorris Buy

12:26 Uhr
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
11,93 EUR 0,54 EUR 4,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12,50 Franken auf "Buy" belassen. Die starke Dynamik aus dem ersten Halbjahr dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober. Das Neunmonatswachstum dürfte mit 13 Prozent am oberen Ende der jüngst für das Gesamtjahr erhöhten Prozentspanne liegen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Buy

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
12,50 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,35 CHF		 Abst. Kursziel*:
10,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,38 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
9,84%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,53 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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