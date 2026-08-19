DocMorris Aktie
Marktkap. 520,79 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
AI Analyse
DocMorris Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 10,70 auf 11 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate stützten die Erwartungen für 2027 und 2028 nun etwas besser, schrieb Sebastian Vogel am Mittwoch. Er erhöhte seine Umsatzschätzungen, bleibt aber vorsichtig, was den Zeitpunkt einer Rückkehr zu einem positiven Free Cashflow betrifft. Anders als das Unternehmen rechnet er damit erst 2028./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 14:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Neutral
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
11,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
10,23 CHF
|Abst. Kursziel*:
7,53%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sebastian Vogel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,03 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|11:51
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|09:41
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|09:41
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11:21
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|09:41
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital