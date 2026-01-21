DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 -1,0%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.986 -0,1%Euro1,1736 -0,2%Öl65,13 +1,1%Gold4.924 -0,3%
Wettbewerb

Redcare Pharmacy-Aktie auf Talfahrt: Rossmann-Einstieg setzt unter Druck

23.01.26 12:42 Uhr
Redcare Pharmacy-Aktie verliert deutlich: Wettbewerbssorgen wegen Rossmann-Einstieg | finanzen.net

Wettbewerbssorgen haben die Aktien von Redcare Pharmacy am Freitag nach ihrem Vortages-Stabilisierungsversuch belastet.

Sie gingen auf Talfahrt in Richtung des Dreijahrestiefs. Zuletzt büßten die Titel der Online-Apotheke via XETRA um 2,41 Prozent ein auf 58,65 Euro. Der bisher niedrigste Stand seit Januar 2023 stammt mit 55,80 Euro vom Mittwoch. Auch die Titel des direkten Konkurrenten DocMorris standen am Freitag in Zürich mit 7,1 Prozent unter Druck.

Die Sorgen vor neuem Wettbewerb reißen nach dem Markteintritt der Drogeriekette DM nicht ab. Am Freitag wirkt es nun nach, dass der DM-Konkurrent Rossmann nun auch den Aufbau einer eigenen Online-Apotheke bestätigt hat. Dies hatte beide Aktien im späten Donnerstagshandel schon erste Erholungsgewinne gekostet.

"Wir beschäftigen uns so intensiv damit, dass ich Ihnen sagen kann: Die Online-Apotheke wird kommen", kündigte der Geschäftsführungssprecher Raoul Roßmann an. Das Apothekenangebot soll demnach aus den Niederlanden heraus gesteuert werden - dem Land, in dem auch Redcare Pharmacy seinen Hauptsitz hat. Zu Zeitpunkt, Umfang und konkreter Ausgestaltung der Online-Apotheke hatte sich Rossmann am Donnerstag aber zunächst nicht weiter geäußert.

/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Redcare Pharmacy

