DAX24.997 +0,4%Est505.920 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -1,0%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.118 -1,3%Euro1,1683 ±-0,0%Öl60,19 -0,5%Gold4.465 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 adidas A1EWWW RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866 Chevron 852552
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Asiatische Börsen geben nach -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Mobileyes Doppel-Wumms in Las Vegas: Vom Highway in den Haushalt Mobileyes Doppel-Wumms in Las Vegas: Vom Highway in den Haushalt
Neues Allzeithoch: DAX überwindet erstmals in seiner Geschichte die 25.000-Punkte-Marke Neues Allzeithoch: DAX überwindet erstmals in seiner Geschichte die 25.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
Vorläufige Zahlen

Redcare Pharmacy-Aktie bricht wegen enttäuschter Erwartungen ein: Umsatz zweistellig gesteigert

07.01.26 09:23 Uhr
Redcare Pharmacy-Aktie sackt ab: Umsatzwachstum enttäuscht | finanzen.net

Redcare Pharmacy hat im Schlussquartal und Gesamtjahr beim Umsatz zweistellige Wachstumsraten erzielt, ist aber unterhalb der Markterwartungen geblieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
65,70 EUR -7,40 EUR -10,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wer­bung

Wie die Online-Apotheke mitteilte, stieg der Umsatz nach vorläufigen Ergebnissen im vierten Quartal auf 794 Millionen Euro, im Vorjahresvergleich war dies ein Wachstum von 18 Prozent. Im Gesamtjahr betrug das Umsatzplus 24 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Analysten in einer Factset-Konsensschätzung hatten im Schnitt mit 817,3 Millionen Euro bzw 2,97 Milliarden gerechnet.

Der Non-Rx-Umsatz, also der Umsatz bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, entwickelte sich CEO Olaf Heinrich zufolge im vierten Quartal "in einigen Märkten verhalten", das MDAX-Unternehmen habe aber seine "führende Position beim E-Rezept in Deutschland weiter ausgebaut". Die Zahl der aktiven Kunden und Kundinnen sei im Gesamtjahr um 1,4 Millionen auf 13,9 Millionen gestiegen.

Den Angaben zufolge stiegen die Non-Rx-Umsätze im Schlussquartal um 9 Prozent auf 483 Millionen Euro, im Gesamtjahr betrugen sie 1,9 Milliarden Euro nach 1,6 Milliarden.

Wer­bung

Die Rx-Umsätze, also der Umsatz bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, legte im vierten Quartal um 34 Prozent zu auf 311 Millionen Euro zu. Davon entfielen 155 Millionen Euro auf Deutschland, ein Zuwachs von 60 Prozent. Im Gesamtjahr betrug der Rx-Umsatzanstieg im deutschen Markt 98 Prozent auf 503 Millionen Euro.

Die Redcare Pharmacy N.V. will den Geschäftsbericht für 2025 am 4. März veröffentlichen.

Redcare-Aktie ins Minus - Umsatz enttäuscht teils

Die Eckdaten für das vierte Quartal haben am Mittwoch die Aktien von Redcare Pharmacy vorbörslich belastet. Die Titel der Online-Apotheke zeigen sich via XETRA am Mittwoch zeitweise 6,92 Prozent im Minus bei 66,55 Euro, nachdem die Umsätze mit rezeptfreien Medikamenten enttäuscht hatten.

Ihr jüngster Erholungsversuch stockt damit zumindest. Seit dem Jahreswechsel hatten die Papiere - wohl auch wegen Vorschusslorbeeren für die Eckdaten - sich noch erholt.

Wer­bung

Analyst Martin Comtesse von Jefferies hatte sich am Vortag optimistisch geäußert, erkannte aber nun ein durchwachsenes Bild. Es sei eine klar negative Überraschung, dass die Umsätze mit rezeptfreien Medikamenten inmitten der Grippesaison nachließen.

Dem gegenüber stehe aber eine Beschleunigung bei E-Rezepten, denn trotz der Bedenken von Anlegern seien hier die Ziele für 2025 erreicht worden. Der Experte merkte noch an, dass der 2025 erzielte Umsatzanstieg in Widerspruch zur Kursentwicklung stehe, was Neubewertungspotenzial für 2026 verspreche.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
06.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
06.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
17.12.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
30.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
06.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
06.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.12.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
25.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
05.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
04.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
15.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen