Klingbeil: Mercosur-Abkommen hat 'enormes Potenzial'

09.01.26 13:03 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil sieht im EU-Freihandelsabkommen mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay "enormes Potenzial" auch für die deutsche Wirtschaft. "Das Abkommen schafft neue Impulse für Handel und Wachstum. Es ist auch ein Beitrag, um Arbeitsplätze in Deutschland und Europa zu sichern", sagte der SPD-Chef und Finanzminister in Berlin. "Während sich andere abschotten und eine immer aggressivere Handelspolitik verfolgen, setzen wir auf neue Partnerschaften."

Zugleich kündigte Klingbeil weitere Initiativen an. "Wir werden unsere Handelsbeziehungen weiter diversifizieren. Und wir werden dafür keine weiteren 25 Jahre verstreichen lassen", betonte er.

In Brüssel hatten zuvor ausreichend Vertreter der 27 EU-Länder einer Unterzeichnung des sogenannten Mercosur-Abkommens zugestimmt. Die neue Freihandelszone mit mehr als 700 Millionen Einwohnern wird nach Angaben der EU-Kommission die weltweit größte dieser Art sein.

Geplant ist, Zölle und Handelsbarrieren zwischen der EU und den Mercosur-Staaten weitestgehend abzubauen. Die deutsche Industrie dringt bereits seit Jahren auf den Abschluss des Abkommens./tam/DP/jha