DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 -1,0%Nas23.553 +0,1%Bitcoin81.633 -0,8%Euro1,1599 -0,1%Öl64,16 +0,5%Gold4.594 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 SAP 716460 BASF BASF11 Schaeffler SHA010 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen kaum bewegt -- DAX geht leichter ins Wochenende -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Bayer-Aktie zieht an: Fortschritt im Glyphosat-Streit - Anhörung vor US Supreme Court Bayer-Aktie zieht an: Fortschritt im Glyphosat-Streit - Anhörung vor US Supreme Court
Wichtige Anpassung im Januar 2026: finanzen.net & finanzen.net ZERO noch besser integriert Wichtige Anpassung im Januar 2026: finanzen.net & finanzen.net ZERO noch besser integriert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!
Grundsatzurteil voraus

Bayer-Aktie zieht an: Fortschritt im Glyphosat-Streit - Anhörung vor US Supreme Court

16.01.26 21:02 Uhr
Bayer-Aktie zieht an: Schicksalsmoment für Bayer: Supreme Court hört Glyphosat-Fall - Glyphosat-Krimi bald endgültig gelöst? | finanzen.net

Bayer kann sich in den milliardenteuren US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten verstärkte Hoffnung auf ein positives Grundsatzurteil des obersten US-Gerichtes machen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
44,00 EUR 2,10 EUR 5,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der US Supreme Court stimmte am Freitag zu, den Fall "Durnell" zur Verhandlung anzunehmen. Die Richter müssen dann entscheiden, ob Bundesrecht zu Warnhinweisen beim Verkauf der Unkrautvernichter - wie Bayer argumentiert - über dem Recht von Bundesstaaten steht.

Wer­bung

Der Fall des Klägers John Durnell war ursprünglich im Oktober 2023 in St. Louis verhandelt worden. Die Geschworenen waren der Auffassung, dass das Unternehmen zu einer Krebswarnung verpflichtet gewesen wäre, und sprachen dem Kläger eine hohe Entschädigung zu. Bayer hatte diesen Fall dann später für einen Gang vor den obersten US-Gerichtshof ausgewählt, um ein Grundsatzurteil zu erzielen.

Bayer argumentiert, dass die US-Umweltbehörde EPA in dem Mittel keine Gesundheitsrisiken sieht, wenn es entsprechend der Vorschriften angewendet wird. Die EPA hatte das Produktlabel entsprechend ohne Warnung genehmigt. Daher sollten laut Bayer auch Schadenersatzansprüche "basierend auf dem Recht einzelner Bundesstaaten vor Gericht keinen Bestand haben."

Anfang Dezember hatte der sogenannte Solicitor General - eine Art Generalanwalt der US-Regierung - den Antrag des Konzerns auf Prüfung des Falls "Durnell" durch den US Supreme Court unterstützt. Der Aktienkurs war damals schon nach oben gesprungen. Nach der nun erfolgten Annahme dürften die Richter bis Ende Juni in dem Fall entscheiden, denn um diesem Zeitraum herum endet die aktuelle Sitzungsperiode des US Supreme Court.

Wer­bung

Im Herbst hatte Bayer im Zuge der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal die Rückstellungen in Sachen Glyphosat erhöht. Konzernchef Bill Anderson begründete das mit Vergleichsvereinbarungen sowie einem moderaten Anstieg der eingereichten Glyphosatklagen. Per Stand 15. Oktober sprach Bayer von 197.000 angemeldeten Ansprüchen, von denen rund 132.000 verglichen wurden oder die Vergleichskriterien nicht erfüllten.

Insgesamt hat sich Anderson, der das Ruder in Leverkusen im Juni 2023 übernommen hatte, neben einer operativen Trendwende auch auf die Fahnen geschrieben, die US-Rechtsstreitigkeiten bis Ende 2026 signifikant einzudämmen. Diese hatte sich Bayer 2018 mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto ins Haus geholt, die Andersons Vorgänger Werner Baumann durchgeboxt hatte. Nach einer ersten Niederlage in einem Glyphosat-Prozess stiegen dann die Klägerzahlen, der Aktienkurs ging auf eine jahrelange Talfahrt. Eine nennenswerte Erholung läuft nun seit April 2024.

Neben der Hoffnung auf ein positives Supreme-Court-Urteil spielen dabei auch Vergleiche eine Rolle, wenn diese aus Sicht des Unternehmens vorteilhafter sind als anhaltende Rechtsrisiken und etwaige Prozesse mit den Klägern, die Glyphosat für ihre Krebserkrankung verantwortlich machen. Zudem hatte Bayer die Lobbyarbeit in US-Bundesstaaten intensiviert, um Gesetzesänderungen zu erwirken. Wie im Fall "Durnell" geht es auch hier darum, ob Bundesrecht über dem Recht von Bundesstaaten steht.

Wer­bung

Im nachbörslichen Freitagshandel auf Tradegate steigt die Bayer-aktie zeitweise auf 44,00 Euro und steht somit 5,97 Prozent über ihrem XETRA-Schluss.

/mis/men/nas

WASHINGTON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Bayer

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
12:21Bayer NeutralUBS AG
07.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
07.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
02.12.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12:21Bayer NeutralUBS AG
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen