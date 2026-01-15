DAX 25.014 -1,1%ESt50 5.944 -1,4%MSCI World 4.510 -0,1%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.847 -1,0%Euro 1,1635 +0,4%Öl 63,76 -0,7%Gold 4.668 +1,6%
NewtekOne Inc.: Insiderkäufe seit Dezember summieren sich auf 145.512 USD!
DAX wegen Zollsorgen zeitweise unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
Bayer Aktie

44,18 EUR +0,11 EUR +0,24 %
STU
Marktkap. 40,79 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

DZ BANK

Bayer Kaufen

14:16 Uhr
Bayer Kaufen
Bayer
44,18 EUR 0,11 EUR 0,24%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 41 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei ein weiterer Teilerfolg für den Agrarchemie- und Pharmakonzern im Kampf gegen die diesbezüglichen Klagen, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Reaktion. "Eine positive Gerichtsentscheidung würde für Bayer eine massive Reduzierung der finanziellen Risiken im Zusammenhang mit Roundup bedeuten. Dies würde zu einem weiteren Abbau des Risikoabschlags führen." Wie die Entscheidung im Sommer 2026 ausfallen werde, sei allerdings offen./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Kaufen

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
44,01 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
44,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

14:16 Bayer Kaufen DZ BANK
12:51 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:01 Bayer Neutral UBS AG
08:01 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

Bayer-Aktie zieht an: Fortschritt im Glyphosat-Streit - Anhörung vor US Supreme Court
finanzen.net DZ BANK: Kaufen-Note für Bayer-Aktie
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Risk-Off nach Trumps Zolldrohung - Bayer sehr fest
finanzen.net Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Bayer-Aktie
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 19.01.26
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Mittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX in der Verlustzone
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 gibt am Montagmittag nach
finanzen.net Bayer Aktie News: Hausse bei Bayer am Mittag
Zacks Bayer Stock Jumps on Nubeqa Outlook, Presents Pharma Strategy
Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
