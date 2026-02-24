DAX 25.041 +0,2%ESt50 6.146 +0,5%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,4685 +3,5%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.521 +2,1%Euro 1,1788 +0,1%Öl 70,91 -0,4%Gold 5.191 +0,9%
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
MTU Aero Engines Aktie

376,00 EUR +3,90 EUR +1,05 %
Marktkap. 21,38 Mrd. EUR

KGV 18,80
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

MTU Aero Engines AG
376,00 EUR 3,90 EUR 1,05%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU nach Geschäftszahlen von 360 auf 380 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nach einem Rekordjahr schwäche sich das Wachstumstempo nun ab, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Die Kursverluste der Aktien am Vortag ließen darauf schließen, dass die Aktien nun angemessen bewertet sind./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Hold

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
376,80 €		 Abst. Kursziel*:
0,85%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
376,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,06%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
427,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

10:16 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
09:46 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
08:01 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Analyse: Kaufen-Bewertung für MTU Aero Engines-Aktie von DZ BANK
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels freundlich
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines macht am Mittwochvormittag Boden gut
finanzen.net MTU-Aktie dennoch tiefer: Solide 2025-Zahlen - weiteres Wachstum angekündigt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 3: Ausblick drückt MTU kräftig unter jüngstes Rekordhoch
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone
EQS Group EQS-News: Notice of Early Redemption
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is MTU Aero Engines (MTUAY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
