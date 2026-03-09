Barclays Capital

Zalando Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Sarah Roberts attestierte dem Online-Händler am Donnerstag solide Resultate. Gut ankommen dürfte ihrer Meinung nach die Ankündigung von Aktienrückkäufen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:04 / GMT

