Zalando Aktie
Marktkap. 5,22 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Sarah Roberts attestierte dem Online-Händler am Donnerstag solide Resultate. Gut ankommen dürfte ihrer Meinung nach die Ankündigung von Aktienrückkäufen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Zalando Overweight
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
21,60 €
|Abst. Kursziel*:
62,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
21,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,59%
|
Analyst Name:
Sarah Roberts
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
