Zalando Aktie

21,66 EUR +1,29 EUR +6,33 %
STU
Marktkap. 5,22 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

Barclays Capital

Zalando Overweight

09:41 Uhr
Zalando Overweight
Zalando
21,66 EUR 1,29 EUR 6,33%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Sarah Roberts attestierte dem Online-Händler am Donnerstag solide Resultate. Gut ankommen dürfte ihrer Meinung nach die Ankündigung von Aktienrückkäufen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
21,60 €		 Abst. Kursziel*:
62,04%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
21,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,59%
Analyst Name:
Sarah Roberts 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

09:41 Zalando Overweight Barclays Capital
09:36 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:16 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
09.02.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

finanzen.net Aktienanalyse Buy für Zalando-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse Buy für Zalando-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse
finanzen.net Zalando-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight
finanzen.net JP Morgan Chase & Co. verleiht Zalando-Aktie Neutral in jüngster Analyse
Dow Jones Zalando-Aktie hebt ab: Kräftiges Wachstum und Aktienrückkauf
finanzen.net DAX aktuell: DAX gibt zum Start nach
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag stark gefragt
finanzen.net Jefferies & Company Inc.: Zalando-Aktie erhält Buy
dpa-afx Zalando peilt weiteres Wachstum an - Aktienrückkauf angekündigt
EQS Group EQS-News: Zalando delivers strong 2025 results, expects further acceleration in 2026 through scaling AI innovations and announces a share buy-back of up to 300 million euros
EQS Group EQS-Adhoc: Zalando SE: Zalando Launches Share Buy-back Programme
EQS Group EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
