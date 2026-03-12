Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 51,07 Mrd. EURKGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Generali mit einem Kursziel von 37,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Versicherer habe mit seiner Solvabilität im vergangenen Jahr klar positiv überrascht und ein erfreuliches Ergebnis je Aktie erzielt, schrieb Kailesh Mistry in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Hold
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
37,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
33,92 €
|Abst. Kursziel*:
10,55%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
34,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,62%
|
Analyst Name:
Kailesh Mistry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|12:31
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|12:31
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|09.05.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.