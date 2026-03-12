DAX 23.658 +0,3%ESt50 5.771 +0,4%MSCI World 4.358 -0,1%Top 10 Crypto 9,6240 +5,1%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 63.324 +3,4%Euro 1,1478 -0,4%Öl 99,05 -2,7%Gold 5.119 +0,5%
Bernstein Research: Outperform-Note für Infineon-Aktie
Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX dreht ins Plus
Assicurazioni Generali Aktie

Marktkap. 51,07 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

Assicurazioni Generali Hold

12:31 Uhr
Assicurazioni Generali Hold
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
34,21 EUR 0,76 EUR 2,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Generali mit einem Kursziel von 37,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Versicherer habe mit seiner Solvabilität im vergangenen Jahr klar positiv überrascht und ein erfreuliches Ergebnis je Aktie erzielt, schrieb Kailesh Mistry in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Hold

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
37,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
33,92 €		 Abst. Kursziel*:
10,55%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
34,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,62%
Analyst Name:
Kailesh Mistry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

12:31 Assicurazioni Generali Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
12.03.26 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
12.03.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Assicurazioni Generali Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

dpa-afx Geringe Schäden Generali-Aktie dennoch im Minus: Rekordgewinn im Tagesgeschäft - Dividendenplus und Aktienrückkauf angekündigt Generali-Aktie dennoch im Minus: Rekordgewinn im Tagesgeschäft - Dividendenplus und Aktienrückkauf angekündigt
Dow Jones Generali veräußert Schaden-Unfall-Sparte in Irland an Zurich - Aktie tiefer
finanzen.net Assicurazioni Generali-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar
TraderFox Stocks in Action: Generali, Jenoptik, Siltronic, Deutsche Börse, Safran
finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein
finanzen.net Assicurazioni Generali-Aktie: Experten empfehlen Assicurazioni Generali im Dezember mehrheitlich zum Kauf
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS dreht Generali von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
finanzen.net November 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf
dpa-afx Generali-Aktie steigt: Gewinnsprung dank weniger Naturkatastrophen
EN, Generali 12.03.2026 - 08:46
EN, Generali 12.03.2026 - 07:00
EN, Generali 09.03.2026 - 10:00
EN, Generali 06.03.2026 - 05:09
EN, Generali 02.03.2026 - 06:45
EN, Generali 23.02.2026 - 05:30
EN, Generali 16.02.2026 - 05:00
EN, Generali 13.02.2026 - 10:40
