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DZ BANK

Assicurazioni Generali Verkaufen

14:06 Uhr
Assicurazioni Generali Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Generali von 30 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Versicherer habe solide Zahlen für 2025 berichtet, schrieb Thorsten Wenzel am Dienstag. Die gescheiterten Verhandlungen über den Zusammenschluss der Vermögensverwaltungssparte von Generali mit Natixis stellten allerdings einen erheblichen Rückschlag für die Unternehmensstrategie dar. Die Bewertung sei noch etwas zu ambitioniert./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 12:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 12:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Verkaufen

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
34,78 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
34,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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