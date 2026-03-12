Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 52,49 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Generali von 30 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Versicherer habe solide Zahlen für 2025 berichtet, schrieb Thorsten Wenzel am Dienstag. Die gescheiterten Verhandlungen über den Zusammenschluss der Vermögensverwaltungssparte von Generali mit Natixis stellten allerdings einen erheblichen Rückschlag für die Unternehmensstrategie dar. Die Bewertung sei noch etwas zu ambitioniert./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 12:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 12:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Verkaufen
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
34,78 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
34,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,34 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Bank AG
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|16.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
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