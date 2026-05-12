DAX 24.113 +0,7%ESt50 5.851 +0,7%MSCI World 4.763 +0,3%Top 10 Crypto 10,35 +0,4%Nas 26.270 +0,7%Bitcoin 67.952 -0,9%Euro 1,1708 -0,3%Öl 107,5 -0,2%Gold 4.687 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Intel 855681 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street uneins -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit Stellenabbau -- Nebius, Infineon, NVIDIA, Alibaba, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochnachmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochnachmittag entwickeln
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUTO1 Aktie

Kaufen
Verkaufen
AUTO1 Aktien-Sparplan
20,00 EUR +1,72 EUR +9,41 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,13 Mrd. EUR

KGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2LQ88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2LQ884

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ATOGF

Barclays Capital

AUTO1 Overweight

15:56 Uhr
AUTO1 Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
20,00 EUR 1,72 EUR 9,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Die Resultate lägen nur leicht über den Anlegererwartungen, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zahl der verkauften Gebrauchtwagen sei stark gewesen, aber der Bruttogewinn je Einheit (GPU) eher schwach. Vor dem Hintergrund schon gestiegener Erwartungen zieht der Experte ein insgesamt solides Fazit. Der Ton mit Blick auf das zweite Quartal sei nun entscheidend./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
35,20 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
19,60 €		 Abst. Kursziel*:
79,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
20,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
76,00%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

15:56 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
15:56 AUTO1 Overweight Barclays Capital
12:16 AUTO1 Buy UBS AG
11:16 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.04.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AUTO1

finanzen.net Bilanz vorgelegt AUTO1-Aktie dennoch leichter: Absatz und Umsatz legen deutlich zu - Ausblick bestätigt AUTO1-Aktie dennoch leichter: Absatz und Umsatz legen deutlich zu - Ausblick bestätigt
EQS Group EQS-News:  AUTO1 Group kündigt Capital Markets Event für 2026 an
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Auto1 vorbörslich sehr fest nach Zahlen - 21-Tage-Linie im Blick
dpa-afx Auto1 verdient etwas mehr - Prognose bestätigt
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group erzielt Rekordergebnisse in Q1 2026
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX schwächelt am Nachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net XETRA-Handel MDAX gibt zum Start nach
finanzen.net Ausblick: AUTO1 veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group announces 2026 Capital Markets Event
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group reports record Q1 2026 results
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Jörg Pietzner nominated for election to the Supervisory Board of AUTO1 Group
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AUTO1 zu myNews hinzufügen