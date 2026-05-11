E.ON Aktie
Marktkap. 47,71 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Eon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Der Energiekonzern habe stark abgeschnitten und auch mit den angehobenen Ergebniszielen (EPS) für 2026 und 2030 positiv überrascht, schrieb James Brand am Mittwoch. Er erhöhte seine mittelfristigen EPS-Prognosen um rund 3 Prozent./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: E.ON Buy
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
20,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,64 €
|Abst. Kursziel*:
10,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,57%
|
Analyst Name:
James Brand
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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