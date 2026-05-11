Deutsche Bank AG

EON SE Buy

15:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Eon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Der Energiekonzern habe stark abgeschnitten und auch mit den angehobenen Ergebniszielen (EPS) für 2026 und 2030 positiv überrascht, schrieb James Brand am Mittwoch. Er erhöhte seine mittelfristigen EPS-Prognosen um rund 3 Prozent./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images