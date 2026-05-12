Bayer Aktie
Marktkap. 36,43 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, auch ohne Sondereffekte, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Markterwartungen dürften anziehen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Hold
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
38,08 €
|Abst. Kursziel*:
18,17%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
37,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,80%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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