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Symbol BAYZF

Deutsche Bank AG

Bayer Hold

13:01 Uhr
Bayer Hold
Aktie in diesem Artikel
Bayer
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, auch ohne Sondereffekte, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Markterwartungen dürften anziehen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Hold

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
38,08 €		 Abst. Kursziel*:
18,17%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
37,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,80%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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