JENOPTIK Aktie
Marktkap. 2,25 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
AI Analyse
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz liege unter der Konsensschätzung, das operative Ergebnis (Ebitda) hingegen darüber, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Marge des Optoelektronik-Unternehmens habe die Markterwartung übertroffen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,16 €
|Abst. Kursziel*:
22,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,58%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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