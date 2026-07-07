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DZ BANK

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15:56 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Jenoptik von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das starke zweite Quartal und der Hochlauf in der Halbleiterbranche untermauerten die positiven Perspektiven, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch nach dem Bericht./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 14:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: JENOPTIK Kaufen

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Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
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