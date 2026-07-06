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AI Analyse

DZ BANK

Hannover Rück Kaufen

16:06 Uhr
Hannover Rück Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro je Aktie belassen. Der Rückversicherer habe ein gutes Halbjahresergebnis vorgelegt, schrieb Thorsten Wenzel am Mittwoch nach den Zahlen. Die historisch niedrige Bewertung impliziere eine Einstiegsgelegenheit in ein Qualitätsunternehmen. Wenzel hält trotz der Preiserosion in der Schaden-Ru?ckversicherung dank der in den vergangenen Jahren aufgebauten bilanziellen Puffer und steigender laufender Kapitalanlagerenditen moderat steigende Gewinne fu?r realistisch./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
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250,60 €		 Abst. Kursziel*:
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Rating vorher:
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250,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
298,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

16:06 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
12:31 Hannover Rück Buy UBS AG
10:51 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:36 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
10:11 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-News: Hannover Re generates very good half-year result and remains on track to achieve full-year guidance
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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