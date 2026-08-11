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DZ BANK

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese hätten etwas über den Erwartungen gelegen, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die "Wachstumssäulen" des Spezialisten für Probenvorbereitung und Testtechnologien für die molekulare Diagnostik entwickelten sich deutlich besser als das Konzernwachstum./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:27 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: QIAGEN

Zusammenfassung: QIAGEN Kaufen

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
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Rating jetzt:
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36,74 €		 Abst. Kursziel*:
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Rating vorher:
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36,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:41 QIAGEN Kaufen DZ BANK
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