DAX 24.449 -0,9%ESt50 5.920 -0,9%MSCI World 4.730 -0,2%Top 10 Crypto 10,12 +0,1%Nas 25.806 -0,1%Bitcoin 67.817 -0,6%Euro 1,1758 +0,2%Öl 100,4 -2,9%Gold 4.723 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX schwach -- Asiens Börsen im Minus -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 - Weiterer Stellenabbau geplant -- Rheinmetall, SoftBank, Innodata im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie stagniert trotz KI-Boom - was für Anleger jetzt wichtig ist NVIDIA-Aktie stagniert trotz KI-Boom - was für Anleger jetzt wichtig ist
Commerzbank-Aktie in Rot: Erwartungen in Q1 übertroffen - Kürzungsideen der UniCredit zurückgewiesen Commerzbank-Aktie in Rot: Erwartungen in Q1 übertroffen - Kürzungsideen der UniCredit zurückgewiesen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

QIAGEN Aktie

Kaufen
Verkaufen
QIAGEN Aktien-Sparplan
28,64 EUR +0,19 EUR +0,65 %
STU
33,40 USD -1,06 USD -3,08 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,04 Mrd. EUR

KGV 23,17
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A41HBE

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0015002SN0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol QGEN

Barclays Capital

QIAGEN Equal Weight

09:31 Uhr
QIAGEN Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
QIAGEN N.V.
28,64 EUR 0,19 EUR 0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Qiagen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 38 US-Dollar belassen. Der Diagnostikspezialist plane einen automatisierten Workflow für Tuberkulose-Tests sowie ein KI-gestütztes Tool zur Risikostratifizierung, schrieb Luke Sergott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schätzt die daraus resultierenden Potenziale, wartet aber auf weitere Belege für den klinischen Nutzen und eine Verbesserung der Patienten-Compliance./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 20:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: QIAGEN

Zusammenfassung: QIAGEN Equal Weight

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
28,41 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
28,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Luke Sergott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu QIAGEN N.V.

09:31 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
07.05.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
29.04.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
29.04.26 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

finanzen.net Aktuelle Analyse Equal Weight von Barclays Capital für QIAGEN-Aktie Equal Weight von Barclays Capital für QIAGEN-Aktie
finanzen.net Schwacher Handel: DAX zeigt sich zum Start schwächer
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus
finanzen.net QIAGEN Aktie News: QIAGEN wird am Freitagvormittag ausgebremst
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer
finanzen.net QIAGEN Aktie News: QIAGEN am Nachmittag billiger
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Jefferies & Company Inc. gibt QIAGEN-Aktie Buy
finanzen.net Barclays Capital: Equal Weight für QIAGEN-Aktie
Zacks Qiagen (QGEN) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Qiagen (QGEN) Up 6.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
Zacks Qiagen (QGEN) International Revenue in Focus: Trends and Expectations
Zacks Why Qiagen (QGEN) is a Top Value Stock for the Long-Term
MotleyFool Qiagen (QGEN) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About Qiagen (QGEN) Q3 Earnings
Zacks Qiagen (QGEN) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
EQS Group EQS-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN announces CEO transition plan
RSS Feed
QIAGEN N.V. zu myNews hinzufügen