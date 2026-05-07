Barclays Capital

Fresenius SECo Overweight

08:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel berichtete in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzern- und Finanzchef. Bei der Beteiligung FMC sehe das Management den Trend im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Bei den Krankenhaustochter Helios ändere sich trotz der Gesundheitsreform nichts an den mittelfristigen Ambitionen. Im Biopharma-Bereich werde ein Staatsauftrag als margensteigernd angesehen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius