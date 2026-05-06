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Symbol FSNUF

Barclays Capital

Fresenius SECo Overweight

13:11 Uhr
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
40,32 EUR 0,37 EUR 0,93%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius nach den Zahlen zum ersten Quartal von 57,00 auf 56,50 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie Aufwärtspotenzial für die Jahresziele des Klinikbetreibers und Medizinprodukteherstellers. Seine Einschätzung werde gestützt durch die Zuversicht des Managements, die Kommentare zum zweiten Quartal sowie die an Land gezogenen Aufträge. Für 2027 rechne er zudem nicht mit einer auf die Margen drückenden "Helios-Klippe"./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
56,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
40,14 €		 Abst. Kursziel*:
40,76%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
40,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,13%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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