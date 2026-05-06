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Symbol HLFFF

Deutsche Bank AG

HelloFresh Hold

13:31 Uhr
HelloFresh Hold
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hellofresh mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Hold" belassen. Der Kochboxen-Anbieter habe die Erwartungen in ersten Quartal weitgehend erfüllt, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Der bestätigte Ausblick sorge für Erleichterung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Hold

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,23 €		 Abst. Kursziel*:
18,32%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,88%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

13:31 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
13:11 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
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