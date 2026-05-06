Deutsche Bank AG

HelloFresh Hold

13:31 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hellofresh mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Hold" belassen. Der Kochboxen-Anbieter habe die Erwartungen in ersten Quartal weitgehend erfüllt, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Der bestätigte Ausblick sorge für Erleichterung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE