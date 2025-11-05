DAX23.890 -0,2%Est505.640 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 +1,3%Nas23.349 -2,0%Bitcoin89.410 +1,0%Euro1,1480 -0,1%Öl64,24 -0,2%Gold3.973 +1,0%
Kurszielsenkung

HelloFresh-Aktie fällt: Tiefster Kurs seit Sommer 2024

05.11.25 14:33 Uhr
HelloFresh-Aktie rutscht auf Tief seit August 2024 | finanzen.net

HelloFresh sind am Mittwoch unter die wichtige Unterstützung im Bereich von 6,90 Euro gerutscht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
6,40 EUR -0,56 EUR -8,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
29.316,9 PKT -110,6 PKT -0,38%
Charts|News|Analysen

An dieser waren die Titel in diesem Jahr seit April mehrmals nach oben gedreht. Nun aber bewegen sie sich auf dem tiefsten Stand seit August 2024. Als schwächster Wert im MDAX verloren sie am Nachmittag 8,5 Prozent auf 6,32 Euro.

Die Investmentbank Oddo BHF hatte das Kursziel für die Anteile des Kochboxenkonzerns von 10,00 auf 7,50 Euro gesenkt bei unverändertem "Neutral"-Votum. Die Restrukturierung belaste den Anlagehintergrund, hieß es.

Auch von den Anlegern wird die Umbauphase bislang nicht honoriert, auch wenn Konzernchef Dominik Richter das Unternehmen bei der Umsetzung des Sparprogramms auf Kurs sieht, wie er bei der Präsentation der jüngsten Quartalszahlen betonte.

HelloFresh haben seit ihrem Jahreshoch im Februar bei 13,92 Euro inzwischen weit mehr als die Hälfte eingebüßt. Im MDAX gehören sie mit einem Minus von gut 46 Prozent seit Jahresanfang zu den größten Verlierern.

Zu Zeiten der Corona-Pandemie, als Internetwerte generell sowie Aktien von Online-Händlern wegen der Schließung des stationären Handels boomten, hatten die Titel von HelloFresh ihre beste Zeit - mit einem im November 2021 erreichten Rekordhoch von 97,50 Euro.

/ajx/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: HelloFresh SE

