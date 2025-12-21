DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 ±-0,0%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.460 ±0,0%Euro1,1712 ±-0,0%Öl60,47 +1,3%Gold4.339 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Nike 866993 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Goldman Sachs-Investment Outlook: Chancen und Risiken für die Aktienmärkte in 2026 Goldman Sachs-Investment Outlook: Chancen und Risiken für die Aktienmärkte in 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffpreise aktuell

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

21.12.25 20:43 Uhr
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.945,00 USD 26,25 USD 0,90%
News
Baumwolle
0,64 USD USD 0,38%
News
Bleipreis
1.937,00 USD 24,00 USD 1,25%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR -0,00 EUR -0,06%
News
EEX Strompreis Phelix DE
89,33 EUR 0,64 EUR 0,72%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,98 USD USD
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.338,54 USD USD
News
Haferpreis
2,98 USD 0,01 USD 0,25%
News
Heizölpreis
56,00 USD USD
News
Holzpreis
557,00 USD USD
News
Kaffeepreis
3,41 USD -0,05 USD -1,39%
News
Kakaopreis
4.284,00 GBP -53,00 GBP -1,22%
News
Kohlepreis
96,60 USD 0,20 USD 0,21%
News
Kupferpreis
11.845,00 USD 123,50 USD 1,05%
News
Lebendrindpreis
2,31 USD USD 0,17%
News
Mageres Schwein Preis
0,85 USD USD 0,24%
News
Maispreis
4,43 USD -0,01 USD -0,11%
News
Mastrindpreis
3,46 USD 0,01 USD 0,16%
News
Milchpreis
15,78 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
504,42 USD USD
News
Nickelpreis
14.565,00 USD 230,00 USD 1,60%
News
Ölpreis (Brent)
60,47 USD 0,76 USD 1,27%
News
Ölpreis (WTI)
56,52 USD USD
News
Orangensaftpreis
1,98 USD 0,20 USD 11,23%
News
Palladiumpreis
1.715,50 USD USD
News
Palmölpreis
3.892,00 MYR -66,00 MYR -1,67%
News
Platinpreis
1.984,00 USD USD
News
Rapspreis
454,25 EUR -6,75 EUR -1,46%
News
Reispreis
9,79 USD USD
News
Silberpreis
67,17 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
297,70 USD 0,10 USD 0,03%
News
Sojabohnenölpreis
0,48 USD USD -0,13%
News
Sojabohnenpreis
10,49 USD USD -0,02%
News
Super Benzin
1,63 EUR 0,00 EUR 0,12%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
186,75 EUR 0,75 EUR 0,40%
News
Zinkpreis
3.040,00 USD 4,00 USD 0,13%
News
Zinnpreis
43.725,00 USD 775,00 USD 1,80%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 2,35%
News

Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.338,54 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 67,17 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 20:15 Uhr auf 67,17 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.984,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.984,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.715,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.715,50 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis