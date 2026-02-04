DAX24.583 -0,1%Est505.969 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9900 -4,7%Nas22.905 -1,5%Bitcoin58.599 -5,5%Euro1,1792 -0,1%Öl68,66 -0,4%Gold4.847 -2,4%
Aktuelle Rohstoffkurse

So bewegen sich Gold & Co. heute

05.02.26 13:17 Uhr
So bewegen sich Gold & Co. heute

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.069,88 USD -21,59 USD -0,70%
News
Baumwolle
0,62 USD USD -0,16%
News
Bleipreis
1.908,85 USD -25,00 USD -1,29%
News
Dieselpreis Benzin
1,71 EUR -0,00 EUR -0,12%
News
EEX Strompreis Phelix DE
87,75 EUR 0,49 EUR 0,56%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,54 USD 0,07 USD 2,11%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.859,34 USD -104,85 USD -2,11%
News
Haferpreis
3,07 USD -0,01 USD -0,16%
News
Heizölpreis
63,93 USD -1,32 USD -2,02%
News
Holzpreis
590,00 USD 1,50 USD 0,25%
News
Kaffeepreis
3,08 USD -0,01 USD -0,31%
News
Kakaopreis
3.075,00 GBP 98,00 GBP 3,29%
News
Kohlepreis
100,20 USD 0,85 USD 0,86%
News
Kupferpreis
13.246,85 USD -48,00 USD -0,36%
News
Lebendrindpreis
2,41 USD USD 0,08%
News
Mageres Schwein Preis
0,88 USD -0,01 USD -0,62%
News
Maispreis
4,31 USD 0,01 USD 0,23%
News
Mastrindpreis
3,70 USD 0,02 USD 0,58%
News
Milchpreis
15,37 USD -0,08 USD -0,52%
News
Naphthapreis (European)
567,56 USD 16,76 USD 3,04%
News
Nickelpreis
17.216,50 USD 45,00 USD 0,26%
News
Ölpreis (Brent)
68,54 USD -0,41 USD -0,59%
News
Ölpreis (WTI)
64,09 USD -1,05 USD -1,61%
News
Orangensaftpreis
1,70 USD 0,01 USD 0,62%
News
Palladiumpreis
1.706,00 USD -34,00 USD -1,95%
News
Palmölpreis
4.121,00 MYR -20,00 MYR -0,48%
News
Platinpreis
2.089,00 USD -99,50 USD -4,55%
News
Rapspreis
482,75 EUR 5,25 EUR 1,10%
News
Reispreis
11,08 USD 0,01 USD 0,09%
News
Silberpreis
77,20 USD -11,16 USD -12,63%
News
Sojabohnenmehlpreis
301,30 USD 5,10 USD 1,72%
News
Sojabohnenölpreis
0,56 USD USD -0,18%
News
Sojabohnenpreis
11,03 USD 0,11 USD 0,98%
News
Super Benzin
1,74 EUR -0,01 EUR -0,29%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
193,75 EUR 0,50 EUR 0,26%
News
Zinkpreis
3.333,10 USD 44,25 USD 1,35%
News
Zinnpreis
48.247,00 USD -302,00 USD -0,62%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,90%
News

Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -2,51 Prozent auf 4.839,39 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.964,19 US-Dollar.

Wer­bung

Inzwischen fällt der Silberpreis um -12,04 Prozent auf 77,72 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 88,36 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 2.082,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,87 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.188,50 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Palladiumpreis um -2,04 Prozent auf 1.704,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.740,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -0,07 Prozent auf 68,90 US-Dollar, nach 69,46 US-Dollar am Vortag.

Nach 65,14 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Donnerstagmittag um -1,06 Prozent auf 64,45 US-Dollar gesunken.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,62 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,08 Prozent.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nach unten. Der Kaffeepreis gibt -0,37 Prozent auf 3,08 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,09 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Kakaopreis bei 3.083,00 Britische Pfund gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.973,00 Britische Pfund).

Zudem steigt der Maispreis. Um 0,23 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 13:02 Uhr auf 4,31 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,30 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (10,92 US-Dollar) geht es um 1,24 Prozent auf 11,06 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,76 Prozent auf 301,40 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 296,20 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,27 Prozent auf 0,56 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,56 US-Dollar.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Donnerstagmittag nach. Um -0,62 Prozent auf 0,14 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,47 Prozent auf 3,52 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,47 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -1,21 Prozent auf 64,46 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 65,25 US-Dollar.

Derweil geht es für den Holzpreis bergauf. Der Holzpreis steigt 0,25 Prozent auf 590,00 US-Dollar, nach 588,50 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

