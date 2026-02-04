So bewegen sich Gold & Co. heute
Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -2,51 Prozent auf 4.839,39 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.964,19 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Silberpreis um -12,04 Prozent auf 77,72 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 88,36 US-Dollar.
Währenddessen wird der Platinpreis bei 2.082,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,87 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.188,50 US-Dollar).
Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Palladiumpreis um -2,04 Prozent auf 1.704,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.740,00 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -0,07 Prozent auf 68,90 US-Dollar, nach 69,46 US-Dollar am Vortag.
Nach 65,14 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Donnerstagmittag um -1,06 Prozent auf 64,45 US-Dollar gesunken.
Derweil notiert der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,62 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,08 Prozent.
Mit dem Kaffeepreis geht es indes nach unten. Der Kaffeepreis gibt -0,37 Prozent auf 3,08 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,09 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen wird der Kakaopreis bei 3.083,00 Britische Pfund gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.973,00 Britische Pfund).
Zudem steigt der Maispreis. Um 0,23 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 13:02 Uhr auf 4,31 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,30 US-Dollar lag.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (10,92 US-Dollar) geht es um 1,24 Prozent auf 11,06 US-Dollar nach oben.
Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,76 Prozent auf 301,40 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 296,20 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,27 Prozent auf 0,56 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,56 US-Dollar.
Zudem gibt der Zuckerpreis am Donnerstagmittag nach. Um -0,62 Prozent auf 0,14 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,47 Prozent auf 3,52 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,47 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Heizölpreis um -1,21 Prozent auf 64,46 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 65,25 US-Dollar.
Derweil geht es für den Holzpreis bergauf. Der Holzpreis steigt 0,25 Prozent auf 590,00 US-Dollar, nach 588,50 US-Dollar am Vortag.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com