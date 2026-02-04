DAX24.489 -0,5%Est505.956 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.648 -2,2%Euro1,1795 -0,1%Öl68,26 -1,0%Gold4.869 -1,9%
Rohstoffpreise aktuell

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagvormittag entwickeln

05.02.26 10:13 Uhr
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagvormittag entwickeln | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.069,88 USD -21,59 USD -0,70%
Baumwolle
0,62 USD USD 0,03%
Bleipreis
1.908,85 USD -25,00 USD -1,29%
Dieselpreis Benzin
1,71 EUR -0,00 EUR -0,12%
EEX Strompreis Phelix DE
87,75 EUR 0,49 EUR 0,56%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
3,48 USD 0,01 USD 0,32%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.875,81 USD -88,38 USD -1,78%
Haferpreis
3,06 USD -0,01 USD -0,24%
Heizölpreis
63,93 USD -1,32 USD -2,02%
Holzpreis
588,50 USD -5,50 USD -0,93%
Kaffeepreis
3,10 USD 0,01 USD 0,44%
Kakaopreis
2.977,00 GBP -102,00 GBP -3,31%
Kohlepreis
100,20 USD 0,85 USD 0,86%
Kupferpreis
13.246,85 USD -48,00 USD -0,36%
Lebendrindpreis
2,41 USD USD 0,08%
Mageres Schwein Preis
0,88 USD -0,01 USD -0,62%
Maispreis
4,30 USD USD 0,06%
Mastrindpreis
3,70 USD 0,02 USD 0,58%
Milchpreis
15,37 USD -0,08 USD -0,52%
Naphthapreis (European)
567,56 USD 16,76 USD 3,04%
Nickelpreis
17.216,50 USD 45,00 USD 0,26%
Ölpreis (Brent)
68,28 USD -0,67 USD -0,97%
Ölpreis (WTI)
64,23 USD -0,91 USD -1,40%
Orangensaftpreis
1,70 USD 0,01 USD 0,62%
Palladiumpreis
1.723,50 USD -16,50 USD -0,95%
Palmölpreis
4.140,00 MYR 9,00 MYR 0,22%
Platinpreis
2.111,00 USD -77,50 USD -3,54%
Rapspreis
482,75 EUR 5,25 EUR 1,10%
Reispreis
11,08 USD 0,01 USD 0,09%
Silberpreis
78,89 USD -9,47 USD -10,72%
Sojabohnenmehlpreis
299,20 USD 3,00 USD 1,01%
Sojabohnenölpreis
0,56 USD USD 0,02%
Sojabohnenpreis
11,02 USD 0,10 USD 0,92%
Super Benzin
1,74 EUR -0,01 EUR -0,29%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
193,75 EUR 0,50 EUR 0,26%
Zinkpreis
3.333,10 USD 44,25 USD 1,35%
Zinnpreis
48.247,00 USD -302,00 USD -0,62%
Zuckerpreis
0,14 USD USD -1,18%
Am Vormittag verbilligt sich der Goldpreis um -1,68 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.880,89 US-Dollar, nach 4.964,19 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 78,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -10,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (88,36 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -4,23 Prozent auf 2.096,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 2.188,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 10:09 Uhr fällt der Palladiumpreis um -1,38 Prozent auf 1.716,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.740,00 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -1,02 Prozent auf 68,25 US-Dollar, nach 69,46 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 64,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (65,14 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,70 Prozent.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,06 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,62 US-Dollar.

Indes gibt der Haferpreis nach. Für den Haferpreis geht es nach 3,07 US-Dollar am Vortag auf 3,06 US-Dollar nach unten (--0,24 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,06 Prozent auf 4,30 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,30 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,82 Prozent auf 11,01 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 10,92 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,01 Prozent auf 299,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 296,20 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,14 Prozent auf 0,56 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,56 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -1,39 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,47 US-Dollar) geht es um 0,17 Prozent auf 3,47 US-Dollar nach oben.

Daneben sinkt der Heizölpreis um -2,43 Prozent auf 63,67 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 65,25 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 100,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vortag (99,30 US-Dollar).

