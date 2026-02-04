Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagvormittag entwickeln

Rohstoffpreise aktuell

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Am Vormittag verbilligt sich der Goldpreis um -1,68 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.880,89 US-Dollar, nach 4.964,19 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 78,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -10,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (88,36 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -4,23 Prozent auf 2.096,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 2.188,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 10:09 Uhr fällt der Palladiumpreis um -1,38 Prozent auf 1.716,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.740,00 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -1,02 Prozent auf 68,25 US-Dollar, nach 69,46 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 64,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (65,14 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,70 Prozent.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,06 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,62 US-Dollar.

Indes gibt der Haferpreis nach. Für den Haferpreis geht es nach 3,07 US-Dollar am Vortag auf 3,06 US-Dollar nach unten (--0,24 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,06 Prozent auf 4,30 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,30 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,82 Prozent auf 11,01 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 10,92 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,01 Prozent auf 299,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 296,20 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,14 Prozent auf 0,56 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,56 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -1,39 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,47 US-Dollar) geht es um 0,17 Prozent auf 3,47 US-Dollar nach oben.

Daneben sinkt der Heizölpreis um -2,43 Prozent auf 63,67 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 65,25 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 100,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vortag (99,30 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net