Experten sehen bei Rheinmetall-Aktie Potenzial

Analystenmeinungen

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Rheinmetall-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel

Im Januar 2026 haben 9 Experten die Rheinmetall-Aktie analysiert.

Wer­bung Wer­bung

9 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Rheinmetall ein Kursziel von 2.143,89 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 362,39 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 1.781,50 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 2.170,00 EUR 21,81 30.01.2026 Barclays Capital 2.175,00 EUR 22,09 21.01.2026 Bernstein Research 2.000,00 EUR 12,26 20.01.2026 Goldman Sachs Group Inc. 2.300,00 EUR 29,10 15.01.2026 Deutsche Bank AG 2.100,00 EUR 17,88 13.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 2.250,00 EUR 26,30 12.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 2.200,00 EUR 23,49 12.01.2026 Deutsche Bank AG 2.100,00 EUR 17,88 06.01.2026 DZ BANK - - 06.01.2026 Bernstein Research 2.000,00 EUR 12,26 06.01.2026

Redaktion finanzen.net