Experten sehen bei Rheinmetall-Aktie Potenzial
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Rheinmetall-Aktie im Überblick.
Im Januar 2026 haben 9 Experten die Rheinmetall-Aktie analysiert.
9 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Rheinmetall ein Kursziel von 2.143,89 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 362,39 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 1.781,50 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|2.170,00 EUR
|21,81
|30.01.2026
|Barclays Capital
|2.175,00 EUR
|22,09
|21.01.2026
|Bernstein Research
|2.000,00 EUR
|12,26
|20.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|2.300,00 EUR
|29,10
|15.01.2026
|Deutsche Bank AG
|2.100,00 EUR
|17,88
|13.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|2.250,00 EUR
|26,30
|12.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|2.200,00 EUR
|23,49
|12.01.2026
|Deutsche Bank AG
|2.100,00 EUR
|17,88
|06.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.01.2026
|Bernstein Research
|2.000,00 EUR
|12,26
|06.01.2026
