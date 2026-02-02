DAX24.859 +0,3%Est506.026 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 -1,2%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.192 -0,9%Euro1,1784 -0,1%Öl66,39 +0,1%Gold4.896 +5,0%
Analystenmeinungen

Experten sehen bei Rheinmetall-Aktie Potenzial

03.02.26 11:58 Uhr
Experten sehen bei Rheinmetall-Aktie Potenzial

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Rheinmetall-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.753,50 EUR 19,50 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Januar 2026 haben 9 Experten die Rheinmetall-Aktie analysiert.

9 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Rheinmetall ein Kursziel von 2.143,89 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 362,39 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 1.781,50 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.2.170,00 EUR21,8130.01.2026
Barclays Capital2.175,00 EUR22,0921.01.2026
Bernstein Research2.000,00 EUR12,2620.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.2.300,00 EUR29,1015.01.2026
Deutsche Bank AG2.100,00 EUR17,8813.01.2026
JP Morgan Chase & Co.2.250,00 EUR26,3012.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)2.200,00 EUR23,4912.01.2026
Deutsche Bank AG2.100,00 EUR17,8806.01.2026
DZ BANK--06.01.2026
Bernstein Research2.000,00 EUR12,2606.01.2026

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
30.01.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.01.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
20.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
