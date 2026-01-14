DAX 25.276 +0,0%ESt50 6.037 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.062 -0,3%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,96 -2,2%Gold 4.615 -0,3%
Rheinmetall Aktie

1.901,00 EUR +11,00 EUR +0,58 %
STU
Marktkap. 87,36 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Goldman Sachs Group Inc.

Rheinmetall Buy

12:31 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.901,00 EUR 11,00 EUR 0,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 2300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Bei Rheinmetall steigt sein Kursziel aufgrund anstehender Meilensteinzahlung und Impulsen für den Barmittelzufluss. Das Risiko, dass Deutschland seine Aufrüstungsambitionen nennenswert verringert, hält Burgess für äußerst gering./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
2.300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.902,00 €		 Abst. Kursziel*:
20,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.901,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,99%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.147,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

12:31 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

dpa-afx Arktisinsel Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS: Dänemarks Grönland-Krisengespräch mit den USA ohne Einigung Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS: Dänemarks Grönland-Krisengespräch mit den USA ohne Einigung
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittag an Boden
finanzen.net Rheinmetall-Aktie mit Chartsignal neues 4-Wochen Hoch
dpa-afx Krause übernimmt bei Südwestmetall - Fokus auf Tarifrunde
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX sackt zum Start ab
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Start schwächer
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag südwärts
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Ulrich Grillo, buy
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Professor Dr. Andreas Arthur Georgi, buy
EQS Group EQS-AFR: Rheinmetall AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Rheinmetall AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Dr. Jutta Roosen-Grillo, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Executive Board decides to sell activities of the civil division Power Systems – Target is sale in the first quarter of 2026; update of outlook for continuing operation
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
