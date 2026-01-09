DAX 25.296 +0,0%ESt50 6.036 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.127 -0,2%Euro 1,1637 -0,1%Öl 64,04 -2,1%Gold 4.618 -0,2%
CTS Eventim Aktie

Marktkap. 7,5 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN wurde kopiert
Bernstein Research

CTS Eventim Outperform

11:51 Uhr
CTS Eventim Outperform
CTS Eventim
76,05 EUR -0,50 EUR -0,65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Outperform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Den Eventvermarkter CTS sehen sie nach dessen schwierigem Jahr 2025 weiter positiv./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

CTS Eventim Outperform

Unternehmen:
Analyst: Bernstein Research
Kursziel: 99,00 €
99,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
75,90 €		 Abst. Kursziel*:
30,43%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
76,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,18%
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

