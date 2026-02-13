DAX 24.924 +0,0%ESt50 6.002 +0,3%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,7940 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.886 -0,1%Euro 1,1865 -0,1%Öl 67,88 +0,2%Gold 5.001 -0,8%
JENOPTIK Aktie

JENOPTIK Aktien-Sparplan
27,42 EUR +0,02 EUR +0,07 %
STU
Marktkap. 1,58 Mrd. EUR

KGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60

ISIN DE000A2NB601

Deutsche Bank AG

JENOPTIK Buy

11:46 Uhr
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
27,42 EUR 0,02 EUR 0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten der Jenaer für 2025 seien etwas mau gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Free Cashflow sei allerdings gut ausgefallen und 2026 schwenke man wieder auf den Wachstumsweg ein. /ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,36 €		 Abst. Kursziel*:
2,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,12%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

11:46 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
13.02.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
13.02.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13.02.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu JENOPTIK AG

TraderFox Stocks in Action: Generali, Jenoptik, Siltronic, Deutsche Börse, Safran
finanzen.net JENOPTIK-Aktie holt Verluste auf: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Jenoptik drehen ins Plus - Ausblick beruhigt
dpa-afx ROUNDUP 2: Jenoptik erwartet Rückkehr zu Wachstum - Rechenzentren sollen stützen
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Freitagmittag
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Jenoptik grenzen Verluste deutlich ein - Ausblick beruhigt
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus becomes new Chairwoman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Chairman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG resigns
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger to leave Jenoptik
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
