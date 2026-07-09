Pfizer Aktie
Marktkap. 119,82 Mrd. EURKGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 25 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Seine Umsatzschätzung entspreche dem Konsens, schrieb Trung Huynh am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Den Gewinn je Aktie des Pharmakonzerns erwartet der Experte hingegen 3 Prozent unter der durchschnittlichen Analystenprognose./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 01:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Sector Perform
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 25,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 24,25
|Abst. Kursziel*:
3,09%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 24,34
|Abst. Kursziel aktuell:
2,71%
|
Analyst Name:
Trung Huynh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 27,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Pfizer Inc.
|14:46
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|03.05.18
|Pfizer Verkaufen
|DZ BANK
|16.05.17
|Pfizer Sell
|Citigroup Corp.
|27.11.12
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.08.12
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|14:46
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.