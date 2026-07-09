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Pfizer Aktie

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Pfizer Sector Perform

14:46 Uhr
Pfizer Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Pfizer Inc.
21,33 EUR 0,11 EUR 0,52%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 25 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Seine Umsatzschätzung entspreche dem Konsens, schrieb Trung Huynh am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Den Gewinn je Aktie des Pharmakonzerns erwartet der Experte hingegen 3 Prozent unter der durchschnittlichen Analystenprognose./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 01:06 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Sector Perform

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 25,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 24,25		 Abst. Kursziel*:
3,09%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 24,34		 Abst. Kursziel aktuell:
2,71%
Analyst Name:
Trung Huynh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 27,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

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