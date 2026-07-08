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Symbol KNKZF

Baader Bank

KWS SAAT SECo Add

13:11 Uhr
KWS SAAT SECo Add
Aktie in diesem Artikel
KWS SAAT SE & Co. KGaA
74,50 EUR 0,50 EUR 0,68%
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Add" belassen. Volker Bosse bezog sich am Freitag auf die Genehmigung auf europäischer Ebene, Pflanzen anzubauen und zu vertreiben, deren Erbgut gentechnisch verändert wurde. Dies stelle für das Pflanzenzüchtungsunternehmen einen historischen Meilenstein dar, und KWS dürfte mittelfristig strukturell davon profitieren./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 11:22 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KWS Saat

Zusammenfassung: KWS SAAT Add

Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
74,30 €		 Abst. Kursziel*:
4,98%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
74,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,70%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

13:11 KWS SAAT Add Baader Bank
15.05.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
12.05.26 KWS SAAT Add Baader Bank
16.02.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
16.02.26 KWS SAAT Buy Warburg Research
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