Baader Bank

KWS SAAT SECo Add

13:11 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Add" belassen. Volker Bosse bezog sich am Freitag auf die Genehmigung auf europäischer Ebene, Pflanzen anzubauen und zu vertreiben, deren Erbgut gentechnisch verändert wurde. Dies stelle für das Pflanzenzüchtungsunternehmen einen historischen Meilenstein dar, und KWS dürfte mittelfristig strukturell davon profitieren./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 11:22 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KWS Saat