DAX 23.529 +0,3%ESt50 5.604 +0,5%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,85 -2,8%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 74.993 -0,7%Euro 1,1571 +0,0%Öl 62,43 -0,3%Gold 4.164 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen überwiegend in Grün -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte ein Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht So viel Gewinn hätte ein Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KWS SAAT Aktie

Kaufen
Verkaufen
KWS SAAT Aktien-Sparplan
67,90 EUR -0,10 EUR -0,15 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,24 Mrd. EUR

KGV 15,87 Div. Rendite 2,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 707400

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007074007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNKZF

DZ BANK

KWS SAAT SECo Halten

10:51 Uhr
KWS SAAT SECo Halten
Aktie in diesem Artikel
KWS SAAT SE & Co. KGaA
67,90 EUR -0,10 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat von 70 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der erstmalige Kapitalmarkttag des Saatgutherstellers habe tiefe Einblicke in die sehr gut gefüllte Produkt-Pipeline gegeben, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dazu habe KWS eine intensivere Kostendisziplin sowie einen verstärkten Fokus auf den freien Barmittelzufluss angekündigt. Er habe seine Umsatzprognosen aber noch nicht angehoben, da er die Übersetzung von Innovationen in Produkte und Umsätze abwarten wolle, betonte der Experte./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 09:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KWS Saat

Zusammenfassung: KWS SAAT Halten

Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
66,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
67,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

10:51 KWS SAAT Halten DZ BANK
19.11.25 KWS SAAT Buy Warburg Research
18.11.25 KWS SAAT Add Baader Bank
13.11.25 KWS SAAT Halten DZ BANK
12.11.25 KWS SAAT Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag
finanzen.net XETRA-Handel SDAX zeigt sich zum Start schwächer
StockXperts KWS Saat: Gute Aussichten
EQS Group EQS-News: KWS stellt Wachstumsstrategie im Rahmen des Capital Markets Days 2025 vor
StockXperts KWS Saat: Klettert die Aktie weiter?
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Minus
finanzen.net KWS SAAT SE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
dpa-afx KWS SAAT-Aktie in Grün: Umsatz rückläufig - Verlust sinkt dank Spartenverkauf
EQS Group EQS-News: KWS presents growth strategy at its Capital Markets Day 2025
EQS Group EQS-News: KWS publishes results for the first quarter 2025/2026 and confirms forecast
EQS Group EQS-AFR: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: KWS closes a successful fiscal year 2024/2025 and lays the foundations for profitable growth
EQS Group EQS-Adhoc: KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS adopts new dividend policy and proposes a higher dividend of EUR 1.25 per share for the fiscal year 2024/2025
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Alexander Coenen, sell
RSS Feed
KWS SAAT SE & Co. KGaA zu myNews hinzufügen