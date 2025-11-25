KWS SAAT Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat von 70 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der erstmalige Kapitalmarkttag des Saatgutherstellers habe tiefe Einblicke in die sehr gut gefüllte Produkt-Pipeline gegeben, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dazu habe KWS eine intensivere Kostendisziplin sowie einen verstärkten Fokus auf den freien Barmittelzufluss angekündigt. Er habe seine Umsatzprognosen aber noch nicht angehoben, da er die Übersetzung von Innovationen in Produkte und Umsätze abwarten wolle, betonte der Experte./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 09:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
