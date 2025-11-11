KWS SAAT Aktie
Marktkap. 2,16 Mrd. EURKGV 15,87 Div. Rendite 2,03%
WKN 707400
ISIN DE0007074007
Symbol KNKZF
KWS SAAT SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Schwarz schrieb in seiner ersten Reaktion am Mittwoch von einem durchwachsenen Start des Saatgutproduzenten in das Geschäftsjahr 2025/2026. Negative Effekte bei den Volumina und Preisen hätten den Umsatz belastet. Positive Einmaleffekte hätten hingegen das operative Ergebnis (Ebitda) angetrieben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KWS Saat
Zusammenfassung: KWS SAAT Buy
|Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
66,50 €
|Abst. Kursziel*:
29,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,30%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|12:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10:31
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|29.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|12:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10:31
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|29.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|12:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10:31
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|29.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|19.01.18
|KWS SAAT Verkaufen
|DZ BANK
|19.10.17
|KWS SAAT Verkaufen
|DZ BANK
|23.06.17
|KWS SAAT Verkaufen
|DZ BANK
|27.11.14
|KWS SAAT Reduce
|Commerzbank AG
|26.11.14
|KWS SAAT Reduce
|Commerzbank AG
|30.09.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|13.11.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|08.10.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|12.08.22
|KWS SAAT Hold
|Warburg Research