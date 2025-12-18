Nike Aktie
Marktkap. 82,93 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike nach einer Telefonkonferenz zu den Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Das Management habe einen vorsichtigeren Ton angeschlagen, als er und der Markt erwartet hätten, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es scheine, dass sich der Sportartikelkonzern noch in der Übergangsphase seines Turnarounds befinde, wobei die Erholung unerwartet langsam verlaufe./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 19:24 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 19:24 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Outperform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 85,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 65,63
|Abst. Kursziel*:
29,51%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 58,62
|Abst. Kursziel aktuell:
45,00%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 83,13
*zum Zeitpunkt der Analyse
