NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike nach einer Telefonkonferenz zu den Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Das Management habe einen vorsichtigeren Ton angeschlagen, als er und der Markt erwartet hätten, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es scheine, dass sich der Sportartikelkonzern noch in der Übergangsphase seines Turnarounds befinde, wobei die Erholung unerwartet langsam verlaufe./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 19:24 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 19:24 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Outperform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 65,63		 Abst. Kursziel*:
29,51%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 58,62		 Abst. Kursziel aktuell:
45,00%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 83,13

*zum Zeitpunkt der Analyse

