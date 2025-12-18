RBC Capital Markets

Nike Outperform

11:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike nach einer Telefonkonferenz zu den Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Das Management habe einen vorsichtigeren Ton angeschlagen, als er und der Markt erwartet hätten, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es scheine, dass sich der Sportartikelkonzern noch in der Übergangsphase seines Turnarounds befinde, wobei die Erholung unerwartet langsam verlaufe./rob/edh/mis

