Zalando Aktie
Marktkap. 5,71 Mrd. EURKGV 31,47
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zalando mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler habe das vergangene Jahr erfreulich zu Ende gebracht, schrieb Adam Cochrane in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zudem liege die Mitte der Zielspanne für 2026 über den Erwartungen. Aktienkurs und Bewertung hätten sich indes in den vergangenen 12 Monaten wegen KI-Sorgen, die anhalten dürften, von der Geschäftsentwicklung abgekoppelt. Doch Zalando nehme in diesem Bereich eine wichtige Rolle ein./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,33 €
|Abst. Kursziel*:
41,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,16%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|10:51
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.