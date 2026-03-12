DAX 23.541 -0,2%ESt50 5.746 -0,1%MSCI World 4.356 -0,2%Top 10 Crypto 9,5595 +4,4%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 63.109 +3,1%Euro 1,1469 -0,4%Öl 100,2 -1,6%Gold 5.093 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Zalando ZAL111
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Porsche, Allianz, Mercedes-Benz, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Neutral für Henkel vz-Aktie nach UBS AG-Analyse Neutral für Henkel vz-Aktie nach UBS AG-Analyse
Hold-Note für Brenntag SE-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG Hold-Note für Brenntag SE-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zalando Aktie

Kaufen
Verkaufen
Zalando Aktien-Sparplan
24,06 EUR +1,74 EUR +7,80 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,71 Mrd. EUR

KGV 31,47
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ZAL111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ZAL1111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZLDSF

Deutsche Bank AG

Zalando Buy

12:16 Uhr
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
Zalando
24,06 EUR 1,74 EUR 7,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zalando mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler habe das vergangene Jahr erfreulich zu Ende gebracht, schrieb Adam Cochrane in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zudem liege die Mitte der Zielspanne für 2026 über den Erwartungen. Aktienkurs und Bewertung hätten sich indes in den vergangenen 12 Monaten wegen KI-Sorgen, die anhalten dürften, von der Geschäftsentwicklung abgekoppelt. Doch Zalando nehme in diesem Bereich eine wichtige Rolle ein./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,33 €		 Abst. Kursziel*:
41,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,16%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

10:51 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Zalando Overweight Barclays Capital
12.03.26 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 Zalando Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand Zalando-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet Zalando-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt zurück
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt mittags
finanzen.net Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Zalando-Aktie mit Buy
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando steigt am Freitagmittag stark
finanzen.net Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Zalando-Aktie Buy in jüngster Analyse
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Vormittag stärker
RTE.ie Zalando eyes higher 2026 profit as AI drives productivty
EQS Group EQS-News: Zalando delivers strong 2025 results, expects further acceleration in 2026 through scaling AI innovations and announces a share buy-back of up to 300 million euros
EQS Group EQS-Adhoc: Zalando SE: Zalando Launches Share Buy-back Programme
EQS Group EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Zalando zu myNews hinzufügen