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Symbol ZLDSF

UBS AG

Zalando Buy

14:56 Uhr
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
Zalando
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando nach Quartalszahlen des Online-Modehändlers auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und vor allem die Bruttomarge hätten positiv überrascht, schrieb Yashraj Rajani am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dies dürfte am Markt zunächst auf ein positives Echo stoßen - ebenso wie der Ebit-Beitrag von About You./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,20 €		 Abst. Kursziel*:
80,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
78,05%
Analyst Name:
Yashraj Rajani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

14:56 Zalando Buy UBS AG
14:26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
14:21 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
14:16 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:31 Zalando Overweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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