UBS AG

Infineon Neutral

14:41 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon nach Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Dass diese die Konsensschätzungen nur moderat übertroffen hätten, könnte den Markt enttäuschen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er verwies auf den starken Kursanstieg der vergangenen Wochen./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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