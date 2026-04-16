Infineon Aktie
Marktkap. 73,97 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon nach Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Dass diese die Konsensschätzungen nur moderat übertroffen hätten, könnte den Markt enttäuschen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er verwies auf den starken Kursanstieg der vergangenen Wochen./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Neutral
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
58,65 €
|Abst. Kursziel*:
-23,27%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
58,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-22,83%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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