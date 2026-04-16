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Marktkap. 73,97 Mrd. EUR

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Symbol IFNNF

UBS AG

Infineon Neutral

14:41 Uhr
Infineon Neutral
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon nach Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Dass diese die Konsensschätzungen nur moderat übertroffen hätten, könnte den Markt enttäuschen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er verwies auf den starken Kursanstieg der vergangenen Wochen./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Neutral

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
58,65 €		 Abst. Kursziel*:
-23,27%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
58,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,83%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

14:41 Infineon Neutral UBS AG
14:26 Infineon Overweight Barclays Capital
09:51 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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27.04.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
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