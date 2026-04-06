UBS AG

Infineon Neutral

09:46 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal dürfte solide ausgefallen sein und die Erwartungen übertreffen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag in seinem Ausblick auf die Zahlen des Chipherstellers. Eine Anhebung der Unternehmensziele hält er für wahrscheinlich, wenngleich dies kein Neubewertungstreiber sei./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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