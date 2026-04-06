Infineon Aktie
Marktkap. 50,73 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal dürfte solide ausgefallen sein und die Erwartungen übertreffen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag in seinem Ausblick auf die Zahlen des Chipherstellers. Eine Anhebung der Unternehmensziele hält er für wahrscheinlich, wenngleich dies kein Neubewertungstreiber sei./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Infineon Neutral
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
38,92 €
|Abst. Kursziel*:
15,64%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
39,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,11%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Infineon AG
|09:46
|Infineon Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09:46
|Infineon Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|30.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Infineon Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.