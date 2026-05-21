Walmart Aktie
Marktkap. 898,52 Mrd. EURKGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen mit einem Kursziel von 132 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Handelskonzerns bleibe weiterhin beeindruckend - nicht nur im Einzelhandel, schrieb Seth Sigman am Freitag. Im ersten Quartal habe die Gewinnentwicklung damit aber nicht Schritt gehalten. Er geht aber weiter davon aus, dass das derzeit gestörte Marktumfeld für Walmarkt ein Vorteil sein wird./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 132,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 121,34
|Abst. Kursziel*:
8,79%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 122,16
|Abst. Kursziel aktuell:
8,06%
|
Analyst Name:
Seth Sigman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 139,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
