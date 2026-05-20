15:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen. Umsatzseitig habe der Einzelhändler im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, die Ergebnisentwicklung sei aber etwas schwächer, schrieb Steven Shemesh am Donnerstag in einer ersten Reaktion zu den Zahlen./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

