Nach NVIDIA-Rekordzahlen: Dow fester -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Airbus: Lieferverzögerungen beim A350? -- IBM, Quanten-Aktien, Micron, Eutelsat, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Walmart Aktie

104,90 EUR -8,02 EUR -7,10 %
STU
121,85 USD -9,06 USD -6,92 %
BTT
Marktkap. 920,57 Mrd. EUR

KGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853

ISIN US9311421039

Symbol WMT

DZ BANK

Walmart Kaufen

20:11 Uhr
Walmart Kaufen
Walmart
104,90 EUR -8,02 EUR -7,10%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Walmart nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 155 US-Dollar belassen. Der Einzelhändler habe vor allem dank des weiter gewachsenen Onlinehandels stark abgeschnitten, schrieb Katharina Schmenger am Donnerstag. Die negative Kursreaktion auf den vorsichtigen Ausblick auf das zweite Quartal hält sie nicht für gerechtfertigt. Eine Anhebung der Unternehmensziele im zweiten Halbjahr sei möglich./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Kaufen

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 121,54		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 121,85		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Katharina Schmenger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 139,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

20:11 Walmart Kaufen DZ BANK
15:46 Walmart Outperform RBC Capital Markets
15:46 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 Walmart Kaufen DZ BANK
14.05.26 Walmart Buy UBS AG
mehr Analysen

