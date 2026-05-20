IONOS Aktie
Marktkap. 4,01 Mrd. EURKGV 16,18 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
IONOS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Ionos nach Quartalszahlen von 30,00 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Internetdienstleister habe mit einem spürbaren Kunden- und Ergebniswachstum überzeugt, schrieb Karsten Oblinger in einem Rückblick vom Donnerstag. Neue KI-Produkte würden gut vom Markt angenommen./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IONOS Kaufen
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
28,18 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
28,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu IONOS
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
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|DZ BANK
|20.05.26
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|13.05.26
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