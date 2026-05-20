DAX 24.607 -0,5%ESt50 5.960 -0,3%MSCI World 4.782 +0,3%Top 10 Crypto 9,8700 -0,1%Nas 26.310 +0,2%Bitcoin 66.843 +0,3%Euro 1,1626 +0,0%Öl 102,6 -2,4%Gold 4.544 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Amazon 906866 Micron Technology 869020 HENSOLDT HAG000 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: Dow fester --DAX beendet Handel etwas tiefer -- Airbus: Lieferverzögerungen beim A350? -- IBM, Quanten-Aktien, Micron, Eutelsat, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend
Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

IONOS Aktie

Kaufen
Verkaufen
IONOS Aktien-Sparplan
28,28 EUR -0,50 EUR -1,74 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,01 Mrd. EUR

KGV 16,18 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3E00M

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3E00M1

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IOSDF

DZ BANK

IONOS Kaufen

20:11 Uhr
IONOS Kaufen
Aktie in diesem Artikel
IONOS
28,28 EUR -0,50 EUR -1,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Ionos nach Quartalszahlen von 30,00 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Internetdienstleister habe mit einem spürbaren Kunden- und Ergebniswachstum überzeugt, schrieb Karsten Oblinger in einem Rückblick vom Donnerstag. Neue KI-Produkte würden gut vom Markt angenommen./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Kaufen

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
28,18 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
28,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu IONOS

20:11 IONOS Kaufen DZ BANK
20.05.26 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 IONOS Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu IONOS

finanzen.net XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX schlussendlich steigen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert nachmittags
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX fester
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag mit Kursplus
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone
EQS Group EQS-News: IONOS with a successful start to the 2026 fiscal year
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
RSS Feed
IONOS zu myNews hinzufügen