IONOS Aktie
Marktkap. 3,84 Mrd. EURKGV 16,18 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
IONOS Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ionos auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Andrew Ross attestierte dem Internetdienstleister in einer am Mittwoch vorliegenden Bewertung ein starkes erstes Quartal, geprägt von einer hohen Neukundenzahl. Was den Durchschnittserlös je Kunde (ARPU) betrifft, habe es keine neue Enttäuschung gegeben. Der Experte sieht erste positive Anzeichen bei der KI-Monetarisierung./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IONOS Overweight
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
30,48 €
|Abst. Kursziel*:
11,55%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
31,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,04%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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