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Barclays Capital

IONOS Overweight

08:16 Uhr
IONOS Overweight
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ionos auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Andrew Ross attestierte dem Internetdienstleister in einer am Mittwoch vorliegenden Bewertung ein starkes erstes Quartal, geprägt von einer hohen Neukundenzahl. Was den Durchschnittserlös je Kunde (ARPU) betrifft, habe es keine neue Enttäuschung gegeben. Der Experte sieht erste positive Anzeichen bei der KI-Monetarisierung./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Overweight

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
30,48 €		 Abst. Kursziel*:
11,55%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
31,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,04%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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