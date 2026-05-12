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Pluszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich fester

13.05.26 17:57 Uhr
Pluszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich fester | finanzen.net

Für den MDAX ging es heute aufwärts.

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Der MDAX gewann im XETRA-Handel zum Handelsende 1,16 Prozent auf 31.370,70 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 375,103 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,481 Prozent auf 31.159,68 Punkte an der Kurstafel, nach 31.010,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31.409,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30.977,27 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 0,641 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, lag der MDAX-Kurs bei 30.251,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31.299,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29.755,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,26 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32.383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 14,01 Prozent auf 44,60 EUR), AUTO1 (+ 12,90 Prozent auf 20,66 EUR), AIXTRON SE (+ 11,24 Prozent auf 51,56 EUR), Delivery Hero (+ 8,29 Prozent auf 26,25 EUR) und Aurubis (+ 6,69 Prozent auf 209,00 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil IONOS (-8,45 Prozent auf 28,16 EUR), Bilfinger SE (-5,56 Prozent auf 91,75 EUR), Lufthansa (-4,58 Prozent auf 8,13 EUR), Nemetschek SE (-3,89 Prozent auf 58,05 EUR) und Bechtle (-3,71 Prozent auf 29,58 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8.818.721 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die HOCHTIEF-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 40,743 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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