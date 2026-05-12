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Marktkap. 138,14 Mrd. EUR

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WKN 938914

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ISIN NL0000235190

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Symbol EADSF

Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

12:41 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow mit dem Finanzchef./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
226,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
171,70 €		 Abst. Kursziel*:
31,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
171,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,01%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

12:41 Airbus Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08.05.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 Airbus Overweight Barclays Capital
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