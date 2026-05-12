Airbus Aktie
171,20 EUR -1,94 EUR -1,12 %
170,98 EUR -2,26 EUR -1,30 %
Marktkap. 138,14 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
WKN 938914
ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
ISIN NL0000235190
Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Symbol EADSF
Werbung
Airbus SE Buy
12:41 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow mit dem Finanzchef./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Werbung
Werbung
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
226,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
171,70 €
|Abst. Kursziel*:
31,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
171,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,01%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|12:41
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|12:41
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|12:41
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.