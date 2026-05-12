Salzgitter Aktie
55,15 EUR +1,95 EUR +3,67 %
Marktkap. 2,75 Mrd. EURDiv. Rendite 0,50%
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Salzgitter Neutral
12:21 Uhr
Aktie in diesem Artikel
55,15 EUR 1,95 EUR 3,67%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Neutral" belassen. Der Cashflow habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Andrew Jones am Dienstagmorgen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
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Zusammenfassung: Salzgitter Neutral
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
55,30 €
|Abst. Kursziel*:
1,27%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
55,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,54%
|
Analyst Name:
Andrew Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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