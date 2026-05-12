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UBS AG

Salzgitter Neutral

12:21 Uhr
Salzgitter Neutral
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Neutral" belassen. Der Cashflow habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Andrew Jones am Dienstagmorgen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Neutral

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
55,30 €		 Abst. Kursziel*:
1,27%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
55,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,54%
Analyst Name:
Andrew Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:21 Salzgitter Neutral UBS AG
08:11 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
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24.04.26 Salzgitter Neutral UBS AG
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