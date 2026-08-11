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Intel Aktie

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AI Analyse

UBS AG

Intel Neutral

16:41 Uhr
Intel Neutral
Aktie in diesem Artikel
Intel Corp.
88,39 EUR 4,30 EUR 5,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intel von 121 auf 112 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die in dieser Woche geplante Kapitalerhöhung des Chipkonzerns durch die Ausgabe neuer Aktien im Umfang von 20 Milliarden Dollar dürfte eine ausreichende "Überbrückung" für die Jahre 2027 und 2028 darstellen, schrieb Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie dürfte Intel helfen, den Ausbau des Foundry-Geschäfts zu finanzieren. Insgesamt sieht der Analyst die Kapitalerhöhung "als deutliches Signal für das Vertrauen von Intel in den eigenen Foundry-Strategieplan"./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 03:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 03:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Neutral

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 112,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 101,10		 Abst. Kursziel*:
10,78%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 101,94		 Abst. Kursziel aktuell:
9,87%
Analyst Name:
Timothy Arcuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 101,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

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